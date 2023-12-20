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Во Франции указали на несправедливость из-за поставок с Украины

В парламенте Франции заявили о несправедливости на рынке из-за импорта Украины

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Depositphotos

Высокий импорт сельскохозяйственной продукции, в частности, с Украины привел к несправедливой ситуации на французском рынке. Об этом говорится в письме члена парламента Франции Эммануэля Таше де ла Пажери к министру сельского хозяйства страны Марку Фено, передает «Лента.ру».

По словам Пажери, заявления правительства Франции о необходимости восстановления продовольственного суверенитета страны не согласуются с действительностью.

Парламентарий указал, что за последние 20 лет доля Франции на сельскохозяйственном рынке снизилась, ее производство упало, в то время как ее импорт, например, кур, фруктов и овощей (в основном с Украины), значительно вырос. Кроме того, вызывает беспокойство тот момент, что эти продукты часто не соответствуют социальным и экологическим стандартам, предъявляемым французским фермерам.

Пажери добавил, что с 2017 года французское правительство поощряет политику увеличения продаж, побуждая фермеров разрабатывать наименования, этикетки качества и органические продукты, что приводит к значительному росту производственных затрат.

При этом сейчас, в условиях инфляции, правительство попросило фермеров уменьшить цены, что резко противоречит политике, проводимой в течение последних семи лет, добавил член парламента Франции.

Пажери призвал правительство ответить на вопрос о том, как оно намерено устранить несоответствие между заявленными целями и реальностью.

На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил, что вступление Украины в Европейский союз невыгодно сельскому хозяйству объединения.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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