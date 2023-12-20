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Си Цзиньпин: задача довести объем торговли РФ и КНР до $200 млрд выполнена с опережением

Си Цзиньпин: объем торговли между РФ и КНР с опережением достиг $200 млрд

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Evgenia Novozhenina/Pool/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что задача довести объем торговли между Китаем и Россией до $200 млрд выполнена с опережением. Об этом глава КНР сказал во время переговоров в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил, что к концу нынешнего года объем торговли между странами составил $218,28 млрд. Китайский лидер подчеркнул, что поставленная пять лет назад им и президентом России Владимиром Путиным задача довести объем двусторонней торговли между Пекином и Москвой до $200 млрд выполнена с опережением. По словам Си Цзиньпина, в этом нашла отражение позитивная динамика сотрудничества двух государств.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с председателем Госсовета КНР Ли Цяном сообщил, что Россия и Китай в текущем году практически полностью перешли на использование национальных валют во взаимных расчетах.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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