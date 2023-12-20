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Пакистан в ноябре впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ

Пакистан в ноябре оплатил российское зерно в дирхамах ОАЭ, а не в долларах

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Vadim Ghirda/Reuters

Пакистан в ноябре впервые оплатил российское зерно в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а не в долларах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные пакистанского правительства.

Согласно этим данным, Пакистан в конце осени импортировал из РФ 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 млрд руб. Большая часть этой суммы — почти 82% — была оплачена в дирхамах. Это стало первым таким случаем для взаимной зерновой торговли Пакистана и России.

В целом Российская Федерация в 2023 году поставила Пакистану рекордный объем зерна — почти 1,4 млн тонн против 294 тыс. тонн в предыдущем году.

17 декабря глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство может скорректировать прогнозы по сбору зерна в сторону увеличения.

В конце ноября Минсельхоз подтвердил планы экспортировать более 65 млн тонн зерна в текущем сельхозгоду. Глава ведомства отметил, что за счет второго по величине в истории России урожая удастся полностью обеспечить внутренние потребности и установить рекорд по поставкам зерна за рубеж. Тогда Патрушев сообщил, что уборочная кампания практически завершена — зерновые убраны с 98% площадей, намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы. Также отмечается существенный рост производства ряда культур, в том числе риса, гречихи, масличных и других.

Ранее цены на российскую пшеницу выросли из-за штормов в Черном море.

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