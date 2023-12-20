Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония в ноябре нарастила импорт СПГ из России

Минфин Японии заявил, что страна нарастила импорт СПГ из России на 46,9%

close
100%
Shutterstock

Из статистических данных, опубликованных японским минфином, следует, что страна в ноябре нарастила объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

При этом в октябре страна на 67,1% уменьшила закупки российского угля. Кроме этого, отмечается, что на энергоресурсы в ноябре пришлось более 67% всего импорта Японии из России.

17 ноября премьер-министр страны Фумио Кисида на открывшемся в Токио специальном саммите Япония — Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Япония выступает за укрепление сотрудничества с АСЕАН.

Также сообщалось, что Япония увеличивает расходы на оборону.

Ранее в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами