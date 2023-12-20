Япония в ноябре нарастила импорт СПГ из России

Из статистических данных, опубликованных японским минфином, следует, что страна в ноябре нарастила объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

При этом в октябре страна на 67,1% уменьшила закупки российского угля. Кроме этого, отмечается, что на энергоресурсы в ноябре пришлось более 67% всего импорта Японии из России.

17 ноября премьер-министр страны Фумио Кисида на открывшемся в Токио специальном саммите Япония — Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Япония выступает за укрепление сотрудничества с АСЕАН.

Также сообщалось, что Япония увеличивает расходы на оборону.

Ранее в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.