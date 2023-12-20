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Путин потребовал более активно защищать экономические интересы РФ

Путин потребовал от спецслужб активнее защищать экономические интересы России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин потребовал от российских спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией и для защиты экономических интересов страны. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства также призвал спецслужбы более активно бороться с экстремизмом, с угрозами в информационном пространстве, защищать государственную тайну, обеспечивать надежную работу отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые сегодня решают важнейшие оборонные и технологические задачи.

14 декабря Путин заявил, что российская экономика отыграла падение прошлого года и сделала шаг вперед.

До этого Путин подписал закон, обязывающий региональных чиновников информировать прокуратуру о всех попытках склонения их к коррупции.

Ранее Путин заявил о «хорошей погоде» в российской экономике.

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