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Медведев поблагодарил Евросоюз

Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет благодаря Евросоюза. Об этом он написал в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter).

Говоря о вступлении в силу 12-го пакета санкций в отношении РФ, он отметил, что европейская экономика «скатывается в рецессию».

При этом, по его словам, внутренний валовый продукт (ВВП) России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором.

«ЕС, спасибо за рост!» — заявил он.

Накануне стало известно, что в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза были включены 61 человек и 86 юридических лиц. Под санкции попали в том числе российская особая экономическая зона «Алабуга», ПАО «Туполев», Росфинмониторинг и глава этого ведомства Юрий Чиханчин, телеканалы «Спас» и «Царьград», 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

Ранее сын Медведева отреагировал на включение в санкционный список ЕС.

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