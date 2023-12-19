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Lufthansa заказала новые лайнеры Airbus и Boeing

Lufthansa инвестирует $9 млрд в обновление авиапарка от Airbus и Boeing

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Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group заказала 80 новых пассажирских самолетов на сумму $9 млрд. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Речь идет о 40 лайнерах Airbus A220-300 и 40 Boeing 737-8 MAX, последние впервые заказаны компанией с 1995 года. Также предусмотрен опцион на допзаказ еще 60 Boeing и 60 Airbus разных модификаций.

Поставки для авиаперевозчика запланированы на 2026-2032 годы. После объявления о сделке акции Boeing выросли на 1,3%. Эксперты отмечают, что Lufthansa впервые с 1995 года заказала лайнеры Boeing.

По их мнению, крупный контракт может означать, что после пандемии авиакомпании начинают активно обновлять парки. Аналитик Тобиас Фромм считает, что отрасль переживает фантастический подъем прибыльности на фоне высокого спроса.

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