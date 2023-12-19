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В «Газпроме» заявили о спаде спроса на газ в ЕС

«Газпром» зафиксировал падение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года

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Shutterstock

Как отмечает «Газпром», спрос на газ в странах Европы за 11 месяцев 2023 года снизился на 34 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опустившись до уровня 1996 года. Об этом говориться в Telegram-канале компании.

При этом добыча газа в регионе сократилась на 18 млрд кубометров. В компании констатировали резкий рост угроз энергетической безопасности европейских стран на фоне падения объемов производства и потребления газа, особенно в зимний период.

«Газпром» заявил о продолжении мер по гарантированным поставкам газа российским потребителям и наращиванию экспорта. Также активизировалось сотрудничество со странами Центральной Азии — Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

В то же время, в мировой энергетике сохраняются высокие ценовые и геополитические риски, негативно влияющие на отрасль, отметили в «Газпроме».

Накануне стало известно, заполненность газохранилищ в Европе упала ниже отметки в 89% на фоне увеличения забора.

Ранее в Китае рассказали о важности российской нефти для стран Запада.

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