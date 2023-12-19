В России появится новый вид инвестиционного счета

Президент России Владимир Путин утвердил закон о создании нового вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — ИИС-3. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Новые счета заработают в России с 1 января 2024 года. Граждане смогут открывать ИИС-3 наряду с уже существующими ИИС-1 и ИИС-2. Таким образом, одновременно можно будет иметь до трех индивидуальных инвестиционных счетов. При заключении договора в 2024-2026 годах минимальный срок ИИС-3 составит пять лет.

ИИС-3 будет включать в себя стандартный налоговый вычет по ИИС и дополнительное освобождение от НДФЛ в размере до 30 млн рублей. Также предусмотрена возможность снятия средств без расторжения договора.

В начале апреля ЦБ изменил правила покупки инвесторами иностранных ценных бумаг дружественных стран.

Индивидуальные инвестиционные счета с налоговыми льготами были введены в начале 2015 года, чтобы стимулировать частные вложения на фондовом рынке. Для получения вычетов ИИС должен действовать не менее трех лет.

Ранее экономист предрекла спрос россиян на ИИС в случае реализации предложения Путина.