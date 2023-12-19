Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России появится новый вид инвестиционного счета

Путин подписал закон о запуске нового вида индивидуальных инвестсчетов

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил закон о создании нового вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — ИИС-3. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Новые счета заработают в России с 1 января 2024 года. Граждане смогут открывать ИИС-3 наряду с уже существующими ИИС-1 и ИИС-2. Таким образом, одновременно можно будет иметь до трех индивидуальных инвестиционных счетов. При заключении договора в 2024-2026 годах минимальный срок ИИС-3 составит пять лет.

ИИС-3 будет включать в себя стандартный налоговый вычет по ИИС и дополнительное освобождение от НДФЛ в размере до 30 млн рублей. Также предусмотрена возможность снятия средств без расторжения договора.

В начале апреля ЦБ изменил правила покупки инвесторами иностранных ценных бумаг дружественных стран.

Индивидуальные инвестиционные счета с налоговыми льготами были введены в начале 2015 года, чтобы стимулировать частные вложения на фондовом рынке. Для получения вычетов ИИС должен действовать не менее трех лет.

Ранее экономист предрекла спрос россиян на ИИС в случае реализации предложения Путина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами