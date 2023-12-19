В России в 2024 году поменяется порядок погашения платежей по кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет очередность погашения платежей по потребительскому кредиту при недостаточности денег у заемщика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Согласно закону, если заемщик вносит недостаточную сумму, которая меньше установленного ежемесячного платежа по кредиту, сначала будет погашаться долг по процентам, а затем — задолженность по основному долгу. В третью очередь будут списываться проценты за текущий период платежей, в четвертую — сумма основного долга, а в пятую и шестую очереди — неустойка и иные платежи.

Сейчас применяется следующая последовательность: в первую очередь погашаются штрафы и пени, после этого — проценты за текущий период платежей, а затем сумма основного долга.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. В пояснительной записке говорится, что закон призван повысить правовую защищенность россиян без ущемления прав банков.

Первой о смене порядка погашения просроченных кредитов написала газета «Известия» 18 сентября. По ее информации, новый порядок существенно упростит условия погашения просроченных кредитов для граждан.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ.