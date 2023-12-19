Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России в 2024 году поменяется порядок погашения платежей по кредитам

В России с 1 июля 2024 года упростят условия погашения просроченных кредитов

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет очередность погашения платежей по потребительскому кредиту при недостаточности денег у заемщика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Согласно закону, если заемщик вносит недостаточную сумму, которая меньше установленного ежемесячного платежа по кредиту, сначала будет погашаться долг по процентам, а затем — задолженность по основному долгу. В третью очередь будут списываться проценты за текущий период платежей, в четвертую — сумма основного долга, а в пятую и шестую очереди — неустойка и иные платежи.

Сейчас применяется следующая последовательность: в первую очередь погашаются штрафы и пени, после этого — проценты за текущий период платежей, а затем сумма основного долга.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. В пояснительной записке говорится, что закон призван повысить правовую защищенность россиян без ущемления прав банков.

Первой о смене порядка погашения просроченных кредитов написала газета «Известия» 18 сентября. По ее информации, новый порядок существенно упростит условия погашения просроченных кредитов для граждан.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами