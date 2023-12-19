МИД ФРГ попросили объясниться из-за покупки элитной недвижимости в Бельгии

Федеральное контрольно-ревизионное управление Германии попросило министерство иностранных дел страны объяснить покупку элитного участка для своих нужд в Брюсселе два года назад. Об этом сообщила газета Bild.

Ведомство отмечает, что МИД ФРГ в октябре 2021 года приобрел участок площадью 15 тыс. кв. м., что в шесть раз больше тех участков, которые уже были куплены ведомством в городе, хотя во владении страны уже есть «три иностранных представительства с представительными резиденциями» и четвертая «собственность», «подходящая в качестве места жительства».

Сделка состоялась еще при предыдущем главе МИД Хайко Маасе, говорится в статье.

По данным управления, объект недвижимости обошелся казне в €7,3 млн, на ремонт и оснащение было потрачено еще €600 тыс.

В аудиторском ведомстве отметили, что МИД «в течение многих лет игнорировал требования экономической эффективности при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости».

От МИД потребовали незамедлительно определиться, какие именно объекты недвижимости в Брюсселе необходимы, а какие нет.

До этого глава Счетной палаты Германии обвинил правительство в сокрытии проблем бюджета.

Ранее два бизнесмена получили сроки за мошенничество при строительстве космодрома Восточный.