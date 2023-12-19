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Силуанов оценил влияние санкций в отношении российских алмазов на страну

Силуанов: будем перенастраивать рынки сбыта алмазов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал влияние нового пакета санкций Евросоюза, который запрещает экспорт российских алмазов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции», — заявил Силуанов.

Он отметил, что доля России на рынке алмазов и бриллиантов существенная. По его словам, РФ с De Beers делит этот объем примерно пополам. По его словам, спрос на российские алмазы есть и РФ будет выходить на другие рынки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти России готовились к тому, что ЕС введет санкции против российских алмазов, существуют варианты для обхода ограничений.

18 декабря стало известно, что с 1 января 2024 года Европейский союз (ЕС) вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.

Ранее сообщалось, что российский бизнес оправился от шока санкций.

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