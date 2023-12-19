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В России разрешили размещать в портах инфраструктуру для экспорта удобрений

Путин подписал закон, разрешающий размещать в портах хранилища удобрений

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В России снят запрет на размещение спецхранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в границах водоохранных зон морских портов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Закон вносит в Водный кодекс изменения, снимающие ограничения на размещение специализированных хранилищ в непосредственной близости от береговой линии морских портов», — говорится в публикации.

Перечень таких портов будет утверждать правительство России.

Россия нуждается в экспортной перевозке по морю около 6 млн тонн минеральных удобрений. Ранее они осуществлялись в основном через порты Украины и Прибалтики, доступ к которым сейчас потерян.

5 декабря сообщалось, что Россия ускорила поставки удобрений в страны АСЕАН, невзирая на санкции.

23 ноября в России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений.

Ранее МИД сообщал о блокировке российских удобрений в портах стран Европы.

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