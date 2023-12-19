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Российского преемника Zara признали разочарованием года

Торговые центры РФ назвали преемника Zara разочарованием года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал РИА Недвижимость, что управляющие российских ТЦ считают главным разочарованием года бренд Maag, ставший преемником Zara.

«Наибольшим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга», — сообщил Люлин.

Основными причинами этого называют скудное оформление торговых точек, небольшой ассортимент товаров и слабую рекламную поддержку.

На второй строчке антирейтинга брендов оказался Obuv (CCC), а на третьей — RE, СИН, CR, XC, MO, которые заменили Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Четвертое место занял бренд Motherbear (Mothercare), а пятое — преемник McDonald's, «Вкусно — и точка».

При этом тот же «Вкусно — и точка» возглавил пятерку лучших ребрендингов. На второй строчке расположился Rostics, заменивший KFC, на третьей — Л'Окситан, на четвертой — бренды LPP, а на пятой — Sneaker Box.

До этого сообщалось, что шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России.

Ранее стало известно, что третий по величине табачный бизнес в России купила компания из ОАЭ.

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