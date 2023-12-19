В России предложили страховать уход за пожилыми

В Минэкономики РФ предложили ввести систему страхования по сбору денег для ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом говорится в статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами», которая есть в журнале «Экономическое развитие России».

По словам авторов, страховая система нужна потому, что у государства возникает проблема отсутствия финансирования для долговременных услуг.

«Помощь в долговременном уходе в России финансируется из региональных бюджетов с софинансированием за счет субсидий из федерального бюджета. Авторы статьи предлагают усовершенствовать систему в соответствии с международным опытом, сделав ее страховой», — написано в материале.

Авторы статьи изучили подходы и опыт других стран. Например, в Японии и Франции уход за пожилыми и инвалидами есть в системе медстрахования. В Южной Корее, Германии и Израиле этот пункт есть в системе социального страхования. Услуги частично могут финансировать за счет налогов, доплат самих пользователей услуг и бюджетных трансфертов.

В итоге авторы посоветовали внедрить в России добровольное страхование. Взносы плательщика предложили использовать на оплату ухода за ним самим, если это потребуется. Ставка страхования может составить не более 1,5%.

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