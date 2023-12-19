Володин назвал причины рецессии в странах Евросоюза

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции вызвали рецессию в Евросоюзе. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России. Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%», — заявил Володин, ссылаясь на материал газеты The New York Times.

Он добавил, что антироссийские санкции были введены под диктовку Соединенных Штатов, которые продолжают торговать с Россией ключевыми для себя товарами, например, ураном. При этом, как отмечает спикер Госдумы, Европейский союз в ближайшие полгода ожидает рецессия — первая с начала пандемии коронавируса.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что почти 19 тысяч санкций введено в отношении России со стороны Европейского союза.

Ранее ЦБ РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные.