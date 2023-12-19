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Казахстан и РФ согласовывают объем перевозок по коридору Север — Юг

Казахстан и РФ обсудили объем перевозок по коридору Север — Юг до 2030 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Представители РЖД и компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) обсудили на встрече в Москве объемы перевозок по транспортному коридору Север — Юг. Об этом сообщается на сайте КТЖ.

В 2023 году объем грузовых перевозок между Казахстаном и Россией увеличился на 5,4%, составив более 83,8 млн тонн.

Как рассказали в КТЖ, стороны подвели итоги совместной работы в 2023 году, обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики, а также перспективы увеличения объемов перевозок и повышения эффективности работы межгосударственных стыковых пунктов.

Ключевой темой встречи стали основные направления развития транспортных коридоров, проходящих по территории РФ и Казахстана, согласование объемов перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора Север-Юг до 2030 года, подчеркнули в компании.

РЖД и КТЖ договорились увеличить объем перевозок из Казахстана в РФ и обратно по электронным накладным.

7 декабря в РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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