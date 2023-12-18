Инфляционные ожидания россиян выросли

По данным Центрального банка России стало известно, что инфляционные ожидания россиян в декабре 2023 года выросли на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составили 14,2%, что является максимальным значением с начала 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в ноябре данный показатель составлял 12,2%, в октябре — 11,2%.

По данным регулятора, пик максимальных значений инфляционных ожиданий приходится на март 2022 года, тогда они находились на уровне 18,3%.

До этого председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор испытывает «сильное беспокойство» по поводу незаякоренных инфляционных ожиданий.

До этого стало известно, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.