Путин продлил запрет по сделкам с долями «недружественных» иностранцев

До конца 2025 года продлено действие указа о запрете на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных государств в стратегических компаниях России, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК. Соответствующий документ, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ главы РФ от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых стран и международных организаций. Действие этого указа продлевается до 30 июня 2024 года, ранее указ действовал до 31 декабря 2025 года.

До этого Путин распорядился создать новое юрлицо для управления петербургским аэропортом Пулково, забрав это право у компании, принадлежащей кипрскому офшору. Российские акционеры сохраняют право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет. Правительство РФ не будет учредителем компании, но оно оставило право назначать единоличный исполнительный орган общества и утверждать устав.

Ранее газета The New York Times подсчитала потери покинувших Россию западных компаний.