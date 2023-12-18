ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов

С 1 января 2024 года Европейский союз (ЕС) вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Об этом говорится в утвержденном 12-м пакете антироссийских санкций, согласно заявлению Евросовета.

С 1 марта также начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, говорится в документе.

В ЕС уточнили, что ввод запрета осуществляется на международном уровне «с целью лишить Россию этого важного источника дохода».

Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы.

Также ЕС вводится запрет на импорт российского сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

Незадолго до этого в ЕС подсчитали убытки от антироссийских санкций. Ущерб оценили в $1,5 трлн. Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Ранее сообщалось, что российский бизнес оправился от шока санкций.