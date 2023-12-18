Путин назвал задачей властей РФ «соединить все в один кулак» для помощи экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в проекте «Профессионалитет» будут участвовать техникумы и бизнес, задача властей России заключается как раз в том, чтобы соединить их потребности «в один кулак» для пользы экономики, передает ТАСС.

Глава государства, выступая на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства глава государства указал, что данный проект будет и дальше расширяться, его планируют внедрять и в учреждения среднего профессионального образования. По его словам, это необходимо делать в техникумах и лицеях.

«И будем все плотнее и плотнее работать с бизнесом, нашими крупными компаниями», — сказал в этой связи Путин.

Он отметил, что «наша задача — соединить потребности и интересы в один кулак, с тем чтобы помочь реальным секторам экономики, реальным крупным нашим компаниям, предприятиям».

«Мы все будем для этого делать», — добавил российский лидер.

14 декабря Путин заявил, что российская экономика отыграла падение прошлого года и сделала шаг вперед.

До этого Путин сказал, что в 2023 году в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,5%, это хороший показатель.

Ранее Путин заявил о «хорошей погоде» в российской экономике.