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В России планируют увеличить товарооборот с Китаем почти на $100 млрд к 2030 году

Чернышенко: к 2030 году Россия и Китай увеличат товарооборот до $300 млрд

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

К 2030 году Россия и Китай намерены увеличить товарооборот до $300 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

«К 2030 году рассчитываем нарастить объем [товарооборота] до $300 млрд», — сказал Чернышенко на полях заседания комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран.

Вице-премьер уточнил, что за 11 месяцев текущего года торговый оборот России и Китая превысил $201 млрд, при том что по существующим планам этих значений предполагалось достигнуть к концу 2024 года.

18 декабря сообщалось, что поставки российского газа в Китай в 2023 году превысят плановый показатель.

В тот же день стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин посетит КНР и встретится с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

Ранее правительство РФ оценило рост экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

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