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Стало известно, сколько сэкономила Турция на поставках нефти из РФ

Reuters: Турция сэкономила $2 млрд на российской нефти в условиях санкций

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maritime-connector.com

Турция и турецкие компании сэкономили около $2 млрд на поставках топлива в 2023 году за счет увеличения импорта дешевой российской нефти и нефтепродуктов. Об этом пишет Reuters опираясь на расчеты Лондонской биржи и оценки трейдеров.

После введения Европой санкций против России Турция стала крупнейшим импортером российской энергии среди стран Западного полушария. Объемы поставок из России выше только у Китая и Индии.

По данным London Stock Exchange Group (LSEG), поставки российской нефти Urals в Турцию в ноябре 2023 года достигли рекордных 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет 14% всего морского экспорта РФ.

Благодаря близости российских портов, Турция экономит от $25 до $150 за тонну, а также от $5 до $20 за баррель по сравнению со стоимостью аналогичных сортов нефти в Средиземноморье.

В начале ноября Reuters узнало об экономии Индии на покупках российской нефти.

Ранее Индия нарастила скидки на российскую нефть до $8-10 за баррель.

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