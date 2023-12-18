В Siemens оценили убытки от выхода с российского рынка

Немецкий концерн Siemens потерял €600 млн после ухода из России в 2022 финансовом году. Об этом говорится в отчете компании о результатах за 2023 год, обратило внимание RTVI.

Потери понесло подразделение Siemens Mobility, которое производит железнодорожную технику. На фоне событий на Украине компания прекратила весной 2022 года поставки скоростных поездов «Сапсан» в Россию.

Тем не менее чистая прибыль Siemens по итогам 2023 фингода выросла на 23% и составила €4,4 млрд после падения годом ранее на 40%.

Накануне стало известно, что иностранные компании, покинувшие российский рынок, понесли убытки более $103 млрд, согласно данным The New York Times. Уход западных компаний оценивается как неожиданная удача для российской элиты и государства. Многие иностранные компании продолжают свою деятельность в России, избегая потери вложенных средств.

Предыдущий отчет Bloomberg также отмечал уменьшение доли западных банков в России из-за санкций и укрепления позиций китайских кредитных организаций.

Ранее в ЕС оценили убытки от антироссийских санкций