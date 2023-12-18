Стало известно, насколько вырос экспорт российского зерна

Экспорт зерна из России на 4 декабря 2023 года составил 62,5 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в ходе круглого стола в Государственной думе замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозюкова, передает ТАСС.

По ее словам, реализуемая министерством политика и меры господдержки позволяют России второй год подряд добиваться высоких показателей урожая. В 2022 году был поставлен рекорд в 157,7 млн тонн, в этом году ожидается собрать более 140 млн тонн.

Полозюкова напомнила, что в России действует режим квотирования экспорта зерна. Квота на вывоз зерна за рубеж с 15 февраля по 30 июня 2024 года установлена в объеме 24 млн тонн.

Накануне глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство может скорректировать прогнозы по сбору зерна в сторону увеличения. Корректировка связана с тем, что еще не во всех регионах завершена уборочная компания.

Ранее Путин заявил об отправке российского зерна в Африку.