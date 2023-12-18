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12-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят в понедельник

РИА Новости: 12-й пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу в понедельник

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Yves Herman/Reuters

Новый 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет опубликован и вступит в силу в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

По словам собеседника агентства, запущена письменная процедура формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС.

«Мы ожидаем публикацию (нового пакета санкций. — «Газета.Ru») уже сегодня», — пояснил источник.

Он добавил, что точное время публикации пакета санкций в официальном журнале ЕС не указано.

До этого РИА Новости со ссылкой на анализ финансовых отчетов, проделанный изданиями Times и New York Times, сообщало, что в Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что антироссийские рестрикции нанесли вред жителям Евросоюза.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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