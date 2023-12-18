В ФРГ без санкций блокируют товары русскоговорящих бизнесменов

Таможня Германии задерживает товары русскоговорящих бизнесменов, даже если они не входят в санкционные списки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

По данным организации, немецкие таможенники присоединились к дискриминационной практике местных банков, которые запрещают гражданам с российскими паспортами открывать счета для бизнеса.

В сообщении отмечается, что прежде чем отправить товар в Евросоюз, таможня ФРГ проверяет его на соответствие санкционных норм. При этом даже груз, не входящий в санкционный перечень ЕС, признается запрещенным к ввозу, утверждает ассоциация.

За то время, что товар находится на таможне по непонятной и надуманной причине, предприниматели теряют деньги, а иногда срок годности товара подходит к концу, отметили в VADAR.

Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что западные санкции не вредят России, а Германия, поддерживая их, ведет экономическую войну не против РФ, а против самой себя.

Ранее ЕС начал утверждать новый пакет санкций против России.