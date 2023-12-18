В США наступил дефицит сахара из-за засухи

Продолжающаяся засуха в США привела к дефициту сахара на внутреннем рынке и вынудила производителей кондитерских изделий наращивать более дорогой импорт, несмотря на пошлины. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, из-за нехватки сырья компании подняли цены на сладости в среднем на 13,4% за год при общей инфляции чуть более 3%. Снижение предложения связано с засухой в ключевых для США регионах выращивания сахарного тростника – штате Луизиана и Мексике. В Луизиане нынешняя засуха усугубила ситуацию, которая сложилась после урагана «Катрина» в 2005 году. Тогда пострадали плантации, а также заводы по переработке тростника.

Как отмечает издание, льготный импорт сахара из Мексики также оказался под угрозой – в этой стране тоже наблюдается засуха. В результате объемы более дорогого импорта из других стран выросли почти до уровня 2005-го.

Американские власти реализуют программу поддержки местных производителей сахара, в рамках которой введены квоты на экспорт и ограничения на импорт по льготным тарифам. Эти меры нацелены на предотвращение «затоваривания» рынка дешевым импортом. Однако ряд участников рынка считают такие правила вредными.

Они вынуждают производителей кондитерских изделий идти на повышение цен, отмечает исполнительный директор Альянса за справедливую сахарную политику.

«Мы просто решили, что лучше платить за сахар больше и перекладывать это на потребителей, чем остаться без него вообще»,— сказал генеральный директор компании Spangler Candy Co Кирк Вашо.

До этого стало известно, что богатейший штат США столкнется с рекордным дефицитом бюджета.

Ранее избыток предложения обрушил мировые цены на литий.