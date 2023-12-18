В Кремле рассказали о мерах по урегулированию ситуации с яйцами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что правительство и Минсельхоз РФ принимали весьма энергичные меры по урегулированию ситуации с ценами на яйца.

На вопрос журналиста, считают ли в Кремле принятые меры, в том числе экспорт яиц из Азербайджана, достаточными, Песков заметил, что правительство продолжает работать над урегулированием ситуации с яйцами, однако свою роль сыграл и «ускоряющий эффект прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

«Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис, Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца», — пояснил Песков.

До этого совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ввозные пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.