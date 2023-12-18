Рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» наивысший кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» и выпусков ее облигаций, в том числе номинированных в юанях, на наивысшем уровне — AAA(RU). Прогноз по рейтингу «Роснефти» составители документа назвали «стабильным». Об этом говорится в сообщении агентства.

Эксперты агентства отметили, что решение о сохранении наивысшего рейтинга учитывает «очень сильную рыночную позицию, очень сильные оценки бизнес-профиля» компании.

Агентство также выделило низкую долговую нагрузку и высокую рентабельность «Роснефти».

Кроме того, аналитики АКРА высоко оценили стратегию развития, систему управления рисками и финансовую прозрачность «Роснефти».

Отмечается, что результатом реализации стратегии компании является устойчивый рост как производственных показателей, так и ее финансовые результаты.

Ключевыми факторами оценки деятельности компании АКРА назвала высокую операционную эффективность, низкую себестоимость добычи, высокий уровень запасов углеводородов и наличие эффективных каналов монетизации.

Рыночные аналитики в целом отмечают, что из-за подъема цен на нефть и сужения спреда российской нефти к мировым бенчмаркам, акции «Роснефти» за 2023 год подорожали почти на 54%, обогнав индекс Московской биржи.

«Роснефть» стабильно выполняет обязательства перед своими акционерами, выплачивая дивиденды дважды в год. Так, в ноябре совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию. В общей сложности на эти цели компания планирует направить 326 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за 1 полугодие, что соответствует дивидендной политике.

По итогам 9 месяцев «Роснефть» укрепила оптимизм инвесторов — благодаря финансовой и производственной отчетности.

В частности, объем добычи углеводородов вырос почти на 11% и достиг 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя суточная добыча выросла 3,9% — до 4 млн баррелей. Добыча газа увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Проходка в эксплуатационном бурении составила 9,1 млн метров, увеличившись по отношению к тому же периоду прошлого года на 7%. Кроме того, в январе-сентябре объем

переработки нефти на НПЗ «Роснефти» вырос на 3,3% год к году — до 65,8 млн тонн.