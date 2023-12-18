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Правительство РФ оценило рост экспорта продуктов в Китай

Поставки сельскохозяйственной продукции из России в Китай выросли на 63%

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Depositphotos

Правительство РФ положительно оценивает динамику экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы кабмина.

«Продукция АПК вышла на второе место после углеводородов в российском экспорте в Китай, объемы ее поставок за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили $6,2 млрд», — говорится в справочных материалах пресс-службы кабмина.

В начале декабря стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь вырос на 26,7%, достигнув исторического максимума в $218,17 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР. Экспорт из Китая в Россию за этот период увеличился на 50,2%, составив около $100,33 млрд, в то время как импорт из России увеличился на 11,8%, достигнув $117,84 млрд.

До этого Си Цзиньпин заявил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что поставки российского газа в Китай в 2023 году превысят плановый показатель.

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