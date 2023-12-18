К Новому году цены на популярные ноутбуки выросли

Средняя цена на ноутбуки в России в декабре выросла на 10% — с 60 700 руб. до 65 600-66 000 руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя российского вендора Fplus Артура Махлаюка.

Стоимость ноутбуков выросла на 5-7% из-за новогоднего спроса и изменения логистических цепочек, заявил изданию гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Цены подросли почти на все ноутбуки. По сравнению с сентябрем — октябрем к декабрю цены поднялись на 10-15%, но не у всех брендов, отметил главный редактор технологического издания Ferra.ru Евгений Харитонов.

Больше всего подорожали ноутбуки Apple — на 40-50%. Кроме того, сильно выросли цены на ноутбуки MSI (+30-45%), Huawei Matebook D15 (+20%) и Acer Nitro 5 (+36%).

Россияне стали чаще выбирать ноутбуки среднего ценового сегмента из Китая и Тайваня (MSI, Huawei, Asus и др.), сообщил генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров. По его словам, на 35-40% выросло число продаж отечественных брендов (iRU, Raybook, Irbis).

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