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Стало известно, насколько сократились запасы газа в Европе

Заполненность газовых хранилищ в Евросоюзе упала ниже 89%

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РИА «Новости»

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже 89%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом с начала отопительного сезона отбор составил 13 млрд кубометров. Однако на фоне потепления темпы забора газа замедлились. Также в декабре снизились поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион. Это привело к падению цен на топливо на европейской бирже ниже $380 за 1000 кубометров ufpf.

Тем временем «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,3 млн кубометров в сутки. Это подтвердил представитель российского холдинга, сославшись на данные украинского оператора ГТС.

Транзит через Украину остается для России единственным экспортным маршрутом в Европу после повреждений газопроводов «Северный поток». Объемы поставок снижены с мая из-за ограничений со стороны Киева.

В частности, оператор ГТС Украины заявлял о невозможности контролировать одну из компрессорных станций в ЛНР. В «Газпроме» не увидели для этого оснований. Кроме того, украинская сторона подала в арбитраж иск к российской компании из-за оплаты транзита.

Ранее «Газпром» поставил рекордный объем газа в КНР.

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