Новые квартиры в России становятся меньше

В России площадь квартир в новых домах продолжает сокращаться. Об этом пишет портал «Сибдом» со ссылкой на экспертов.

По информации портала, в среднем площадь новых квартир в 2023 году составляет менее 50 кв. м. Аналитики отмечают, что застройщики уменьшают площадь квартир в ответ на снижение платежеспособности населения.

Отмечается, что в зависимости от региона страны ситуация с площадью новых квартир может отличаться. К примеру, в Красноярском крае площади квартир в строящихся домах несколько лет остаются больше среднего значения по стране. Но в целом сейчас наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 60 кв. м.

Эксперты отмечают, что спрос на квартиры небольшой площади в будущем будет увеличиваться. Это связано с изменившимися правилами выдачи льготной ипотеки.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что спрос на вторичное жилье в России медленно снижается на фоне роста ипотечных ставок и переориентации части покупателей на новостройки, однако средние цены предложения пока продолжают увеличиваться.

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