Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новые квартиры в России становятся меньше

«Сибдом»: площадь квартир в новостройках продолжает сокращаться

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России площадь квартир в новых домах продолжает сокращаться. Об этом пишет портал «Сибдом» со ссылкой на экспертов.

По информации портала, в среднем площадь новых квартир в 2023 году составляет менее 50 кв. м. Аналитики отмечают, что застройщики уменьшают площадь квартир в ответ на снижение платежеспособности населения.

Отмечается, что в зависимости от региона страны ситуация с площадью новых квартир может отличаться. К примеру, в Красноярском крае площади квартир в строящихся домах несколько лет остаются больше среднего значения по стране. Но в целом сейчас наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 60 кв. м.

Эксперты отмечают, что спрос на квартиры небольшой площади в будущем будет увеличиваться. Это связано с изменившимися правилами выдачи льготной ипотеки.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что спрос на вторичное жилье в России медленно снижается на фоне роста ипотечных ставок и переориентации части покупателей на новостройки, однако средние цены предложения пока продолжают увеличиваться.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами