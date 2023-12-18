Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году

Самыми востребованными специалистами на рынке труда в России в этом году стали менеджеры по продажам, продавцы и водители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В исследовании говорится, что все компании открыли более 750 тыс. вакансий менеджеров по продажам — это 7,5% от всех предложений о работе. По сравнению с 2022 годом спрос на них увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата выросла до 71,8 тыс. рублей (+ 8,8 тыс. рублей).

Количество вакансий продавцов и кассиров превысило 675 тыс. и достигло 6,7% от всех предложений о работе. За год спрос на них вырос на 42%, а средние зарплаты до 40,7 тыс. рублей (+4,6 тыс. рублей).

На водителей пришлось почти 430 тыс. вакансий. Потребность компаний в них за год увеличилась на 51%, а предлагаемые зарплаты выросли до 88,8 тыс. рублей (+19 тыс. рублей).

В ТОП по востребованности у работодателей вошли также бухгалтеры, повара, операторы кол-центра, врачи, инженер-конструктор, администраторы, курьеры и другие.

До этого сообщалось, что вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в Москве.

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