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Производители бытовой техники заявили о рисках ее подорожания в 2024 году

«Известия»: производители бытовой техники просят не поднимать экосбор

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Depositphotos

Производители бытовой техники и электроники ожидают увеличение стоимости своей продукции в следующем году из-за новых экологических требований, предложенных Минприродой. В рамках проекта постановления правительства, Минприрода предлагает пересмотреть ставки экосбора и нормативы по утилизации товаров, которые вступят в силу в 2024 году, пишет газета «Известия».

Письмо ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» было направлено в ведомство. В обращении отмечается, что власти планируют повысить ставки экологического сбора на 2,3 раза — с текущих 26,5 тысяч рублей за 1 тонну до 59,4 тысяч рублей за 1 тонну.

Кроме того, Минприрода намерена увеличить нормативы утилизации этой продукции с 15% до 25%. Бизнес считает, что такие меры приведут к росту цен на продукцию, особенно на крупную бытовую технику.

«РАТЭК» уверена, что ожидается повышение цен, особенно на популярные стиральные машины. На данный момент доля экологического сбора в розничной цене стиральной машины Candy Smart CS34 (стоимость 17 тысяч рублей при весе 60,5 кг) составляет 1,4%, то есть 242 рубля. Однако, при увеличении ставки сбора и норматива утилизации, эта доля возрастет до 5,3%, то есть до 908 рублей.

Кроме того, «РАТЭК» подсчитала, что в случае принятия решения о повышении ставки экологического сбора и увеличения норматива утилизации, налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

Поэтому бизнес просит не пересматривать базовые ставки экосбора по всем группам товаров и упаковки.

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