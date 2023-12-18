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Поставки российского газа в Китай в 2023 году превысят плановый показатель

Новак: «Газпром» поставил в КНР по «Силе Сибири» 19 млрд куб. м газа в 2023 году

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Газпром» поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с января по октябрь 2023 года порядка 19 млрд кубометров газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно договоренностям двух стран, в общей сложности речь шла о поставках 22 млрд кубометров, пока поставлено 19 млрд. По словам Новака, ожидается, что за год Китай получит более 22 млрд кубометров газа.

«В этом году поставки уже больше плана», — отметил вице-премьер.

У российского «Газпрома» и китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту — по газопроводу «Сила Сибири» — в объеме 38 млрд кубометров газа в год.

Также Новак заявил, что экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн.

В начале декабря Новак анонсировал, что Россия приступит к допограничениям по добыче нефти в рамках новой сделки альянса ОПЕК+. По его словам, решение альянса снизить объемы добычи на 2,2 млн баррелей позволит справиться со спадом спроса.

Ранее Еврокомиссия высказалась по поводу цен поставок российской нефти в Болгарию.

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