В России вырос спрос на временных сотрудников в связи с дефицитом кадров

На фоне дефицита кадров в России в два-три раза вырос спрос на временных сотрудников. Работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, дизайнеров и бухгалтеров. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на рекрутинговые агентства.

«За год гораздо популярнее стали специалисты по SMM (+65%), маркетологи (+54%), бухгалтеры (+48%)», — отмечают «Известия».

Спрос на веб-дизайнеров увеличился на 47%, юристов — на 38%, в программистах стали нуждаться на 35% больше, в копирайтерах — на 28%.

По данным издания, компании стремятся снизить затраты, поэтому предпочитают не оформлять персонал в штат. Для работников это означает нестабильность дохода, отсутствие соцгарантий и препятствия к карьерному росту.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что слишком большое количество охранников и бухгалтеров на российских предприятиях снижают производительность труда.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.