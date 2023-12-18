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Глава МВФ Георгиева заявила, что Киев без денежной помощи Запада продержится пару месяцев

Глава МВФ Георгиева заявила, что Киев выдержит всего 2 месяца без помощи Запада

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РИА «Новости»

Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет продержаться без финансовой помощи стран Запада лишь около двух месяцев. Об этом Георгиева сказала в интервью британской газеты Financial Times.

По словам чиновницы, без западной денежной помощи Запада Киев при теперешнем дефиците бюджета продержится всего пару месяцев. В таком случае, считает Георгиева, будет поставлено под угрозу экономическое возрождение Украины. Промедление в предоставлении помощи заставит украинские власти вернуться к осуществлению денежной эмиссии.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи в 2024 году на уровне $42 млрд.

До этого накануне директор–распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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