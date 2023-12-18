Глава МВФ Георгиева заявила, что Киев без денежной помощи Запада продержится пару месяцев

Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет продержаться без финансовой помощи стран Запада лишь около двух месяцев. Об этом Георгиева сказала в интервью британской газеты Financial Times.

По словам чиновницы, без западной денежной помощи Запада Киев при теперешнем дефиците бюджета продержится всего пару месяцев. В таком случае, считает Георгиева, будет поставлено под угрозу экономическое возрождение Украины. Промедление в предоставлении помощи заставит украинские власти вернуться к осуществлению денежной эмиссии.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что МВФ оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи в 2024 году на уровне $42 млрд.

До этого накануне директор–распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.