Садоводам рассказали, как вырастить хороший урожай в 2024 году с помощью лунного календаря

Вопреки распространенным мнениям, дачный сезон на самом деле начинается не весной, а зимой, пишет газета «Известия». Издание опубликовало лунный посевной календарь на 2024 год.

В это время года можно выращивать растения с длительным периодом вегетации на подоконнике или в отапливаемой теплице. В январе уже можно начинать высевать бобовые, пасленовые культуры и зелень. Кроме того, январь идеально подходит для посадки редьки, редиса, свеклы, моркови, тыквы, сельдерея и других овощей. Еще в этом месяце можно заниматься посадкой рассады ягодных и фруктовых культур, а также цветов.

В январе можно заняться ранней посадкой баклажанов, томатов, перца, картофеля и лука. Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посадки в январе считаются 3-7 числа, а также 10, 14, 15, 30 и 31 января. В эти даты можно начинать посевы и пересадку растений. Хороший урожай можно получить, занимаясь рассадой 18, 19, 20, 23 и 24 января, когда Луна находится в активной фазе, способствующей росту цветов и овощей.

Однако 12, 13, 16, 17, 26 и 27 января считаются неблагоприятными днями для садоводства. Особенно не рекомендуется заниматься посевами 11 и 25 января. Остальные дни месяца — 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29 — являются нейтральными для садоводов с точки зрения лунного календаря. В эти дни влияние естественного спутника на рост рассады и корневую систему минимально.

Февраль является оптимальным месяцем для посева многих садовых цветов. Если рассаду высадить рано, то первые цветы появятся уже после того, как установится относительно теплая погода. В теплице и на подоконнике хорошо приживутся петуния, лобелия, львиный зев, гвоздика Шабо и многие другие растения. В северных регионах России световой день короткий, поэтому растения необходимо дополнительно освещать специальными лампами.

Самыми благоприятными днями для посадки в феврале считаются 15, 16, 19, 20 и 21 февраля, когда Луна находится в активной фазе. Также хорошими датами для посева являются 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 27, 28 и 29 февраля.

9, 13, 14, 22 и 23 февраля лучше воздержаться от садоводства, а самыми неблагоприятными днями считаются периоды новолуния и полнолуния, которые приходятся на 10 и 24 февраля.

Нейтральными датами для садоводов являются 4, 5, 6, 17, 18, 25 и 26 февраля.

В начале марта погода позволяет работать в теплицах почти на всей территории страны. В это время можно заниматься посевом зелени, лука на перо, овощей и цветов. В южных районах России средняя температура почвы становится выше нуля к последней декаде марта, но ночью возможны заморозки, поэтому растения рекомендуется укрывать специальной пленкой.

Лучшие дни для посадки перца, помидоров, кабачков, огурцов, баклажанов, капусты и салатной зелени в марте приходятся на период растущей Луны с 12 по 23 марта. Корнеплоды лучше всего высевать в теплицу и на рассаду во время убывающей Луны с 1 по 6 марта и с 27 по 31 марта. Неблагоприятными днями для посадок в марте являются 7 и 8 число, так как они приходятся на фазу убывающей Луны.

Конец марта на южных широтах России становится идеальным временем для посева редиса, а также ранних сортов картофеля.

В апреле уже достаточно тепла для посадок. Это время подходит для посева микрозелени, петрушки, укропа, лука, чеснока, шпината, сельдерея, а также томатов, перцев, огурцов, гороха и фасоли.

Лучшее время для посадки растений в апреле - дни с 10 по 15 число. В это время Луна находится в активной фазе, что способствует лучшему всхожести растений.

Благоприятные дни для посадки приходятся на 1, 2, 6, 21, 22, 23, 25 и 26 апреля. Нежелательными днями являются 1, 2, 14, 15, 18, 19, 27, 28 и 29 апреля, поскольку Луна находится в растущей фазе. Новолуние состоится 8 апреля, а полнолуние — 24 апреля, лучше воздержаться от работ в огороде.

Май считается подходящим временем для пересадки рассады в открытый грунт. Однако, в большинстве российских регионов в это время есть риски возвратных заморозков. В таких случаях рекомендуется накрыть посев пленкой.

Для получения хорошего урожая рассаду лучше всего посадить 11, 12 и 13 мая. Благоприятные дни также приходятся на 3, 4, 7, 19, 20, 22, 26, 27, 30 и 31 мая. Неблагоприятные даты выпадают на 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28 и 29 мая. В это время Луна растет, поэтому рассада может плохо прижиться. Не рекомендуется заниматься садоводством в период новолуния и полнолуния — 8 и 23 мая.

Нейтральными днями для посадок в мае станут 9, 10, 16, 17, 18, 24 и 25 числа.

Первый месяц лета идеально подходит для посадки зелени и корнеплодов, особенно моркови и свеклы. Ранние сорта картофеля, высаженные в июне, дадут в начале осени урожай молодой картошкой. Летом можно второй раз посеять бобовые культуры и дважды собрать урожай кабачков и патиссонов.

Самыми удачными днями для работ в огороде считаются 8 и 9 июня. В эти даты рассада вырастет быстро, а некоторые сорта зелени вырастут через две-три недели после посева. Благоприятными днями также являются 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 27 июня.

Нежелательно заниматься посевом культур 1, 2, 10, 11, 24, 25, 29 и 30 июня. Согласно лунному календарю, не стоит проводить работы в огороде 6 и 22 июня. Нейтральные дни в июне приходятся на 1, 12, 13, 14, 20 и 21 числа месяца.

В июле уже собран урожай с первых посевов и подзимних грядок. В середине месяца отходит черешня, поспевает малина, в некоторых регионах страны начинается сбор клубники, а ближе к августу появляются первые яблоки, виноград и отдельные сорта дынь. Самый простой вариант заполнения пустых грядок в середине жаркого лета — это посеять на освободившемся участке свежую зелень. В июле еще можно посадить редис, дайкон, огурцы, кукурузу, а также бобовые, спаржевую фасоль, раннюю капусту. А шпинат, лук, латук, кресс-салат, руколу и другие салатные овощи и вовсе сажают каждые две недели, чтобы всегда иметь свежую зелень на столе.

Рассада лучше всего приживется 1, 2, 5 июля. Наиболее благоприятные дни придутся на 12–16 июля, а также на 19, 20, 24, 25, 28 и 29 июля. Нежелательно заниматься огородными работами с 7 по 8 июля. Не подходят для высаживания и обработки растений 22, 23, 26 и 27 июля.

Нейтральными днями являются 6, 21 и 22 июля.

В начале августа, как и в конце июля, можно посеять зелень и овощи «второй волны», а также декоративные растения. На освободившихся грядках сеют сорта редиски, гороха и спаржевой фасоли. Главное, чтобы сорт отличался маленьким сроком созревания. Последний месяц лета считается удачным для посадки рассады пекинской капусты.

Лунный календарь в августе предвещает много благоприятных дней. Лучше всего заниматься посевами с 1 по 3 августа и с 9 по 13 августа. Работать в саду можно также 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 августа. Нежелательными числами являются 5, 18, 22, 23, 31 августа. Кроме того, не стоит производить посевы 4 и 19 августа.

Нейтральные дни приходятся на 6, 7, 8, 14, 15, 26, 27 и 28 августа.

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