Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак назвал ожидаемый объем экспорта нефти из РФ за текущий год

Новак ожидает экспорт нефти из России за 2023 год ниже 247 млн тонн

close
100%
Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, экспорт нефти из РФ за этот год уточняется в связи с дополнительными объемами сокращения поставок нефти в декабре в рамках ОПЕК+.

Также Новак рассказал, что экспорт российского газа в Китай по итогам 2023 года по «Силе Сибири» превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте.

До этого Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти в декабре текущего года.

В начале декабря Новак, анонсировал, что РФ приступит к допограничениям по добыче нефти в рамках новой сделки альянса ОПЕК+. По его словам, решение альянса снизить объемы добычи на 2,2 млн баррелей позволит справиться со спадом спроса.

Ранее Еврокомиссия высказалась по поводу цен поставок российской нефти в Болгарию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами