Новак назвал ожидаемый объем экспорта нефти из РФ за текущий год

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, экспорт нефти из РФ за этот год уточняется в связи с дополнительными объемами сокращения поставок нефти в декабре в рамках ОПЕК+.

Также Новак рассказал, что экспорт российского газа в Китай по итогам 2023 года по «Силе Сибири» превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте.

До этого Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти в декабре текущего года.

В начале декабря Новак, анонсировал, что РФ приступит к допограничениям по добыче нефти в рамках новой сделки альянса ОПЕК+. По его словам, решение альянса снизить объемы добычи на 2,2 млн баррелей позволит справиться со спадом спроса.

Ранее Еврокомиссия высказалась по поводу цен поставок российской нефти в Болгарию.