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Запрет на экспорт зимнего дизтоплива пока останется в силе

Министр Шульгинов: пока рано отменять запрет на вывоз зимнего дизеля из РФ

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Depositphotos

Предпосылки для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России на данный момент отсутствуют. Об этом в субботу сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, передает ТАСС.

Министр отрицательно ответил на вопрос журналистов о наличии предпосылок для снятия запрета. Решение обусловлено риском дефицита дизтоплива в отдаленных регионах России на фоне проблем с северным завозом из-за санкций. По словам экспертов, сохранение запрета позволит сдерживать внутренние цены на топливо, которые в 2023 году росли рекордными темпами.

Ранее правительство РФ отменило запрет на экспорт бензина и летнего дизельного топлива на фоне стабилизации ситуации на внутреннем рынке. При этом вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизеля для нужд страны в преддверии отопительного сезона.

По данным Минэнерго, текущие запасы зимнего дизтоплива в России составляют 1,4 млн тонн. Ведомство прогнозирует, что в первом квартале 2023 года появятся предпосылки для частичной отмены ограничений на экспорт с учетом внутреннего спроса.

До этого Мишустин рассказал об эффекте от ограничения вывоза топлива.

Ранее экономист рассказала, что будет с ценами на бензин и дизель в России в январе.

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