Поставки газа из России в Китай в 2023 году превысят контрактный план

Экспорт российского газа в Китай по итогам 2023 года по «Силе Сибири» превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС.

Россия и КНР обсудили вопрос поставок топлива во время заседания межправительственной комиссии по энергетике.

«Мы обсуждали вопрос поставок. В этом году поставки будут больше, чем по плану. Было 22 млрд куб. м, за 10 месяцев вышли почти на 19 млрд. То есть, в целом по году будет выше 22 [млрд куб. м]», — сказал Новак.

Госкорпорация отметила, что с середины ноября существенно увеличила объем поставок газа в КНР в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением.

14 декабря сообщалось, что Газпром резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири».

До этого эксперт заявил о росте в Китае спроса на российский газ.

Ранее стало известно, что экспорт российского СПГ в ЕС достиг исторического максимума.