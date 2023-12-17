Минсельхоз сообщил о незаинтересованности РФ в продлении зерновой сделки

Россия не заинтересована в пролонгации зернового соглашения, заявил глава российского министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова передает РИА Новости.

«Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали», — разъяснил министр.

По его информации, в объемах сельскохозяйственного экспорта РФ наблюдается рост.

Согласно декабрьским данным ведомства, в текущем сельхозгоду было вывезено на продажу свыше 30 млн тонн зерновых, что превышает показатели за аналогичную дату в 2022 году.

Глава министерства добавил, что Россия продолжит экспортировать свое зерно, так как «оно имеет своего покупателя».

«Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки», — констатировал Патрушев.

Незадолго до этого замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинин говорил, что страна продолжает вести переговоры с ООН по поводу реализации договоренностей о разблокировании экспорта зерна из РФ, однако обсуждения пока не принесли никаких результатов.

Ранее Захарова заявила, что у России нет информации о замещении зерновой сделки.