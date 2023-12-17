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Новак заявил о возможном росте сокращений добычи нефти в РФ

Новак: добыча нефти в РФ должна быть дополнительно снижена на 50 тысяч баррелей в сутки

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россия рассматривает возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти в декабре текущего года. Об этом в субботу заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«В декабре уже будем добавлять дополнительные объемы. Это будет больше 300 тысяч баррелей в сутки. По результатам декабря посмотрим. Может быть, 50 тысяч баррелей дополнительные объемы и будут. Может быть, больше», — сказал Новак.

При этом базовый объем сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ останется прежним и составит 500 тысяч баррелей ежесуточно как в декабре, так и в январе, отметил вице-премьер.

В начале декабря Новак, уже анонсировал, что РФ приступит к допограничениям по добыче нефти в рамках новой сделки альянса ОПЕК+. По его словам, решение альянса снизить объемы добычи на 2,2 млн баррелей позволит справиться со спадом спроса. В частности, Россия уменьшит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, а нефтепродуктов - на 200 тыс. баррелей. С января она полностью перейдет на новые объемы, установленные сделкой ОПЕК+ от 30 ноября.

Ранее Еврокомиссия высказалась по поводу цен поставок российской нефти в Болгарию.

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