В РФ надеются быстро договориться с Китаем по «Силе Сибири — 2»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва надеется договориться с Пекином по газопроводу «Сила Сибири — 2» в кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, переговоры ведут «Газпром» и CNPC.

«По нему (газопроводу «Сила Сибири — 2». — «Газета.Ru») идут коммерческие переговоры между «Газпром» и компанией CNPC по условиям контракта и поставок. Что касается самого газопровода, то он проходит по территории Монголии, и там уже сделано технико-экономическое обоснование, идут изыскательные работы. Мы рассчитываем, что компании должны договориться в кратчайшие сроки», — поделился Новак.

До этого пресс-служба «Газпрома» сообщала, что российский энергетический концерн 16 декабря поставил рекордный объем газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Суточный объем поставок превысил контрактные обязательства, оговоренные в рамках долгосрочного договора с китайской CNPC.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.