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Минсельхоз может увеличить прогноз сбора зерна в России

Дмитрий Патрушев не исключил повышения прогноза по сбору зерна в РФ

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Минсельхоз России может скорректировать прогнозы по сбору зерна в сторону увеличения. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

«Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже», — сказал министр.

В конце ноября Минсельхоз подтвердил планы экспортировать более 65 млн тонн зерна в текущем сельхозгоду. Глава ведомства отмечал, что за счет второго по величине в истории России урожая удастся полностью обеспечить внутренние потребности и установить рекорд по поставкам зерна за рубеж. Тогда Патрушев сообщил, что уборочная кампания практически завершена — зерновые убраны с 98% площадей, намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы. Также отмечается существенный рост производства ряда культур, в том числе риса, гречихи, масличных и других.

В начале декабря стоимость российской пшеницы выросла до $239 на фоне штормов на Черном море.

Ранее на Украине сообщили о рекордном урожае зерна.

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