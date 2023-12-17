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«Газпром» поставил рекордный объем газа в КНР

«Газпром» нарастил поставки газа в Китай до исторического максимума

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российский энергетический концерн «Газпром» 16 декабря поставил рекордный объем газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

По данным холдинга, суточный объем поставок превысил контрактные обязательства, оговоренные в рамках долгосрочного договора с китайской CNPC. «Газпром» полностью выполнил запрос китайской стороны, тем самым установив новое достижение по суточным поставкам топлива в КНР.

«16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время «Газпром» осуществляет поставки российского газа в Китай по 30-летнему контракту на 38 млрд кубометров в год. Экспорт начался в декабре 2019 года. Решение об увеличении объемов было принято для удовлетворения растущего спроса со стороны китайских потребителей.

До этого Китай и Азия сообщили о готовности приема поставок по Севморпути из России.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень взаимодействия страны с Китаем является беспрецедентно высоким.

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