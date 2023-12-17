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Дания вводит экологический налог на авиаперелеты

Дания введет налог на авиабилеты для финансирования экологичного топлива

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Правительство Дании приняло решение о введении налога на авиаперевозки пассажиров, который поможет финансировать переход авиаотрасли на более экологичные виды топлива. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщило министерство финансов страны, налог будет поэтапно вводиться с 2025 года. Изначально речь шла о введении среднего налога в размере 100 датских крон ($14,35) на каждого пассажира. Эти средства пойдут на реализацию программы «зеленого» перехода датской авиаотрасли, в рамках которой к 2030 году планируется обеспечить использование авиакомпаниями страны на 100% устойчивого авиатоплива на внутренних авиалиниях.

Согласно достигнутой договоренности, к 2030 году ставка налога на пассажира составит порядка 50 крон ($7,35) на внутриевропейских рейсах, 310 крон ($45,57) на среднемагистральных и 410 крон ($60,27) на дальнемагистральных.

При этом транзитные рейсы, которые делают остановку в датских аэропортах, будут освобождены от уплаты данного налога.

В середине сентября генсек ООН призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний.

Ранее японское издание рассказало, почему развивающиеся страны мира попали в беду из-за «зеленого» курса Запада.

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