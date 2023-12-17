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G7 обсуждает планы использовать $300 млрд резервов РФ

FT: США назвали законной конфискацию российских активов в пользу Украины

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Shutterstock

Страны G7 активно изучают возможность конфискации части замороженных российских резервов на сумму около $300 млрд для финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно предложению США, обсуждаемому в комитетах G7, такой шаг «согласуется с нормами международного права» как ответная мера для прекращения агрессии России. В Вашингтоне считают, что есть «короткий срок» для принятия решения по российским активам.

При этом большинство европейских стран пока выступают против прямой конфискации средств, опасаясь негативной реакции инвесторов. Однако дискуссии об использовании резервов активизировались на фоне затруднений с утверждением новых пакетов помощи Украине в США и ЕС.

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, обсуждается законный механизм для конфискации части $300 млрд российских резервов. Он отверг опасения насчет «охлаждающего эффекта» для инвесторов.

До этого Еврокомиссия придумала, что делать с российскими активами.

Ранее в ЦБ заявили о подрыве доверия к евро из-за изъятия доходов от замороженных активов РФ.

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